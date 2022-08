Regisseur Peter Jackson dachte über Hypnose nach, um "Herr der Ringe" zu vergessen

Jackson wird beim Drehen übrgens häufig vom gleichen Albtraum verfolgt. "Ich liege im Bett, und eine Filmcrew steht um das Bett", beschrieb er einst in einem Interview seine nächtliche Fantasie. "Sie warten, dass ich ihnen sage, was zu tun ist - und ich weiß nicht genau, welchen Film ich eigentlich mache." Das träume er jede Nacht vom ersten bis zum letzten Drehtag. "Es ist die Hölle, ich bin den ganzen Tag am Set, gehe ins Bett und bin die ganze verdammte Nacht auch am Set", sagte Jackson.