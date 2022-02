Erste Bilder von der "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht"

Amazon Prime hat den ersten Teaser Trailer für seine lang erwartete wie teure "Herr der Ringe"-Serie veröffentlicht. "The Lord of the Rings: The Rings of Power" wird in Mittelerde, tausende Jahre vor den "Herr der Ringe"-Büchern angesiedelt sein. Dabei stehen laut den Showrunnern J. D. Payne und Patrick McKay Ereignisse des Zweiten Zeitalters im Mittelpunkt: das Schmieden der mächtigen Ringe, der Aufstieg Saurons wie auch die letzte Allianz von Elben und Menschen.

Im Video sieht man unter anderem Morfydd Clark als Galadriel und Ismael Cruz Cordova als Arondir. Neben den Elben treten Zwerge und orkähnliche Gestalten auf.