20 Jahre Herr der Ringe: Gebrochene Zehen und ein Gemeinschaftstattoo

George Harrison (gest. 2001) als Zauberer Gandalf, Paul McCartney als Hobbit Frodo, Ringo Starr als sein Gefährte Sam und John Lennon (gest.1980) wollte in die Rolle des schleimigen Wesen Gollum schlüpfen. Tolkien konnte über diese Idee aber nur müde lächeln und lehnte dankend ab.

Erst Jahre später verwirklichte Regisseur Peter Jackson dann dieses Projekt – und das noch dazu sehr aufwendig und detailverliebt. So wurden 38.000 Kostüme dafür angefertigt. Einige davon mussten bis zu 40 Mal nachgeschneidert werden, da sie beschädigt oder beschmutzt wurden. 10.000 Pfeile und 2.000 Waffen aller Art wurden benötigt. Und wenn man alle Kettenhemden aneinanderhängen würde, müsste die Wäscheleine 11 Kilometer lang sein.

Enorm kompliziert war es, die Hobbit-Füße an den Schauspielern anzubringen. Elijah Wood (Frodo Beutlin) und Sean Astin (Sam) mussten an den Drehtagen um 5 Uhr in der Maske parat stehen und die Prozedur für die nächsten eineinhalb Stunden über sich ergehen lassen.