Rebel Wilson verrät, an wen sie mit 35 Jahren ihre Jungfräulichkeit verlor

Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson ("Pitch Perfect") hat sich mit ihren ersten sexuellen Erfahrungen Zeit gelassen und will anderen mit ihrem nun offenen Umgang mit ihren persönlichen Erfahrungen eigenen Angaben zufolge Druck nehmen.

Sie selbst habe im Alter von 35 Jahren ihre Jungfräulichkeit verloren, berichtet sie laut dem US-People-Magazin in ihrer Anfang April erschienenen Biografie "Rebel Rising".

Ihre erste Nacht habe sie demnach mit Schauspieler Mickey Gooch Jr. verbracht. "Micks, wenn du das liest, ist es dir vielleicht neu, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren", schreibt Wilson in ihrem Buch. Sie seien damals sechs Monate lang zusammen gewesen und einander von ihrer "Pitch Perfect"-Kollegin Hana Mae Lee vorgestellt wurden. Gooch sei in ihr Leben getreten, nachdem sie nach der Krebsdiagnose ihrer Mutter erfahren hatte.