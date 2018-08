Reaktionen zum Tod von Aretha Franklin

Die "Queen of Soul" Aretha Franklin ist am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in Detroit an den Folgen ihres Krebsleidens gestorben.

Ein großer Verlust für Familie, Fans und Kollegen

Zahlreiche Wegbegleiter, Fans und Kollegen trauerten in den sozialen Netzwerken um die Soul-Legende, die just am Todestag des King of Rock'n'Roll starb.

So schrieb Franklins Familie in einer öffentlichen Mitteilung: "In einem der dunkelsten Momente unseres Lebens können wir nicht die angebrachten Worte finden, um den Schmerz in unseren Herzen auszudrücken. Wir haben unsere Matriarchin verloren, den Fels unserer Familie. (...) Wir haben eure Liebe für Aretha gefühlt und es hilft uns zu wissen, dass ihr Erbe weiterleben wird."

Ein Überblick:

US-Präsident Donald Trump schrieb via Twitter: "Die Queen of Soul, Aretha Franklin, ist tot. Sie war eine großartige Frau, mit einem wunderbaren Geschenk von Gott, ihrer Stimme. Sie wird vermisst werden!"