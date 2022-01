Rassismus-Eklat: Was Youssefian zu ihrem Dschungelcamp-Rauswurf sagt

Das wurde von den anderen Campern umgehend kritisiert: "Das geht so nicht, so was bleibt heutzutage nicht mehr ohne Folgen", sagte etwa Jasmin Herren. Und Harald Glööckler fasste die Situation zusammen: "Da denk ich mir, geht's noch? UnsÀglich peinlich."

Jasmin Youssefian entschuldigt sich

Die 39-JĂ€hrige versuchte noch, sich bei Nobat zu entschuldigen: "Es tut mir leid, wenn das rassistisch rĂŒberkam. Das war nicht so gemeint." Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin nahm die Entschuldigung jedoch nicht an. Sie habe Youssefian gehört, wollte ihr aber in Zukunft aus dem Weg gehen, kĂŒndigte sie an. "Wer etwas Rassistisches sagt, ist auch Rassist", sagte die 26-JĂ€hrige.

Auch auf Instagram hat sich Jasmin inzwischen fĂŒr ihr Verhalten entschuldigt und teilte ein Bild mit der Message: "Ich bin gegen Rassismus."

"Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerung Linda gegenĂŒber sind nicht zu entschuldigen", teilte sie nach ihrem Dschungelcamp-Aus mit.

Dennoch sei sie der Meinung, dass jeder im Leben eine zweite Chance verdiene. "Es gibt fĂŒr mich kein schwarz-weiß. Ich habe selbst einen Immigrations Hintergrund und möchte noch mal ausdrĂŒcklich sagen, dass ich mich von Rassismus distanziere und diesen nicht toleriere." Sie habe selbst schon selber Rassismus erfahren mĂŒssen und weiß, wie schmerzlich dies sein kann. "Es ist die unterste Form einer Beleidigung", so Youssefian. Die Entscheidung des Senders empfindet sie dennoch offenbar als unfair. "Es wĂ€re richtig gewesen uns beide rauszunehmen", stichelte sie am Ende noch einmal gegen RTL und - indirekt auch gegen Linda.