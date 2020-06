Rapperin Iggy Azalea verriet: "Ich habe einen Sohn"

Rapperin Iggy Azalea (30, "Work", "Started") hat ihre Fans mit einer Bekanntmachung überrascht. "Ich habe einen Sohn", teilte die Sängerin in einer Instagram-Story mit. Sie habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um darüber zu sprechen, doch es habe sie nervös gemacht, eine "so gigantische Neuigkeit" mit der Welt zu teilen, schreibt Azalea in dem Post.