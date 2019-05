Nacktfoto-Leak: Iggy Azalea ging nach "boshaften" Reaktionen offline

Rapperin will rechtliche Schritte einleiten

Iggy Azalea verglich den Effekt der Veröffentlichung auf sie mit einer Atombombe, die "dich emotional zerrüttet und einen Pfad der Zerstörung in deinem Privatleben hinterlässt". Sie habe sich wohl dabei gefühlt, in einem geschlossenen Setting für ein so renommiertes Magazin zu modeln, "in dem Wissen, dass nur Bilder, auf denen ich die Brüste mit meinen Händen abdecke für den Druck ausgewählt werden", so die Musikerin.

Sie wolle herauszufinden, wo die Bilder herkommen und rechtliche Schritte gegen den Verbreiter einleiten. "Es ist mir wichtig, dass jemand für die Aktion zur Rechenschaft gezogen wird und dafür, mein Leben so beeinflusst zu haben."

GQ Australia erklärte, dass die geleakten Nacktfotos nicht für das Printmagazin ausgewählt worden waren. Das Medium gab zudem an, nicht zu wissen, wie die Fotos an die Öffentlichkeit gelangten.