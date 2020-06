Céline Dion bekennt: "Es war mein erster Kuss und mein letzter"

Sängerin Céline Dions geliebter Ehemann René Angelil erlag im Jahre 2016 seinem Krebsleiden. Jetzt sprach der Superstar darüber, wie sie diese schwere Zeit überstanden hat.

"Es geht darum, dem Körper Zeit zu geben, zu heilen. Die Brücke zu überqueren. Zu verstehen, was vor sich geht. Zu akzeptieren, was das Leben dir auferlegt. Das Leben legt dir ein paar Hindernisse in den Weg. Jedem", sagte sie gegenüber "RTL".