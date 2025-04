Rami Malek und Emma Corrin: Trennung nach 2 Jahren Beziehung

Corrin hatte in der Netflix-Serie "The Crown" über das Leben der britischen Royals die jüngere Lady Diana dargestellt. Unter den jüngsten Filmauftritten war das Liebesdrama "Der Liebhaber meines Mannes" ("My Policeman").

Holpriger Karrierestart

Malek hatte einst keinen leichten Karrierestart. Für eine seiner ersten Rollen gab er sich sogar als sein eigener Schauspielagent aus, wie er kürzlich in der US-Sendung "CBS Sunday Morning" erzählte. "Ich habe an jede Tür geklopft, die ich finden konnte, man hört viele 'Neins'", berichtete der 43-Jährige mit Blick auf seine Anfänge in Hollywood. Er habe damals Bewerbungen an "jeden Agenten, jedes Studio, jede Kunstschule" geschickt, schilderte Malek mit Blick auf die Zeit, als er offenbar noch nicht einmal einen Agenten hatte.

Mit Notlüge zu den "Gilmore Girls"

Einmal habe ihn schließlich die Besetzungschefin für die Serie "Gilmore Girls" angerufen. Sie habe gesagt, dass sie Malek gerne zum Vorsprechen einladen und mit seinem Agenten sprechen würde, berichtet der Schauspieler. "Ich meinte: 'Am Apparat.'" Auf die Frage der Frau, ob Malik in der Schauspielgewerkschaft sei, habe er selbstbewusst geantwortet: "Nein, noch nicht, aber wir kriegen ihn da sicher rein."

Die Frau habe seine Schummelei schnell bemerkt, aber gelacht und ihn trotzdem vorsprechen lassen. Maleks Rolle in einer Episode der Serie "Gilmore Girls" sei einer seiner "ersten richtigen Jobs" gewesen, sagt er. Danach habe er aber noch jahrelang weiter um Rollen kämpfen müssen.