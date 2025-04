"Dancing Stars": Simone Lugner trotzt Jury-Kritik – "Er hat es nicht erkannt"

"Also, das war ein sehr trauriges, romantisches Lied. Es war ein Langsamer Walzer. Ich glaube schon, wir haben es richtig rübergebracht, er hat es nicht erkannt", so Lugners Konter nach der Show im KURIER-Gespräch.

Auch ihr Profi Danilo Campisi kann diese Kritik nicht ganz nachvollziehen. "Es gibt immer wieder die eine Sendung, wo der Balázs nicht kapiert, worum es geht. Das war die eine Sendung heute, weil bei einem Langsamen Walzer zu 'Love is on the way', was zum Teufel hätten wir anders zeigen sollen? Aber nochmal, ich sudere nicht, ich werde von Staffel zu Staffel geduldiger. Das bedeutet: lieber Balazs, du hast uns jetzt den Kampf angesagt und wir werden dir in der nächsten Sendung ganz andere Emotionen zeigen", so der Tänzer.