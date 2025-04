"Dancing Stars"-Eklat: Koubek schockiert über Juroren-Kommentar

Stefan Koubek jedenfalls ist schockiert über die Aussage. "Wenn man eine Lebensgefährtin von einem Tänzer als Requisite bezeichnet, dann bin ich wirklich sprachlos und ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Eine konstruktive Kritik ja, auf alle Fälle, aber Requisite, nein!", stellt er im KURIER-Gespräch klar.

"Für einen Ex-Tänzer, der ein Gentleman sein sollte, ist das definitiv danebengegriffen und ich bin sprachlos und kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht ist es in seinem Umfeld so, dass man so spricht, aber hier bei so einer stilvollen Show, wo alle Spaß haben und gerade bei 'Family & Friends' sowas zu verwenden ist einfach bodenlos, gehört überhaupt nicht hier her und ich bin einfach nur schockiert und fühle mich nicht gut."

Auch seine Profipartnerin Manuel Stöckl findet das respektlos. "Das ist weit weg von lustig. Es kann passieren, wenn man sagt, er hat es anders gemeint, wenn man sagt, es war vielleicht eine sprachliche Barriere, aber in dem Moment, wo ich darauf hingewiesen werde, dass das das falsche Wort ist, dann muss ich sagen: 'Entschuldigung, so hab ich's nicht gemeint.' Aber dann einfach draufbleiben und das nochmal wiederholen", kann sie darüber nur den Kopf schütteln.

Koubek jedenfalls würde sich jetzt zumindest eine persönliche Entschuldigung von Ekker wünschen. "Das ist das Wenigste, aber ich weiß nicht, ob er das schafft, wenn er es nicht einmal in der Show geschafft hat, als er darauf hingewiesen wurde. Von einem Gentleman-Ex-Tänzer weit entfernt."