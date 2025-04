"Dancing Stars": Wie die Söhne von Wojta und Glawischnig von sich reden machten

Tanz mit einem deiner Lieben - das war das Motto am Freitag bei der "Family & Friends"-Show. Und Top-Koch Andi Wojta hat sich seinen Sohn Sebastian in den ORF-Ballroom geholt.

Und auch Tanzprofi Kati Kallus ist vom Talent des Juniors schwer beeindruckt. "Sebastian hat noch nie einen Tanzschritt gemacht und was er auch an Ehrgeiz auf die Fläche gelegt hat, war wirklich super und unglaublich und eine tolle Unterstützung und Ergänzung, dass wir überhaupt so eine Geschichte aufs Parkett zaubern konnten."

"Wenn ich in zehn Jahren zurückblicke, sag' ich sicher, dass es eine sehr schöne Zeit und ein sehr schöner Moment war. Ich bin froh, dass ich es mit der Mama machen konnte", so Benni dazu.

Und die Mama war nach dem Tanz "einfach nur glücklich". Sie freute sich auch darüber, dass sich Benni so gut in alles integriert hat. "Er hat sich hier wahnsinnig wohlgefühlt und sich extrem schnell mit allen verstanden. Er ist 18, das ist schon eine Leistung, da so unbeschwert reinzugehen und da so abzuliefern."