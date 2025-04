Sarah Michelle Gellar ("Buffy – Im Bann der Dämonen") und Tori Spelling ("Beverly Hills, 90210") gehörten zu den größten Serienstars der 90er- und Nullerjahre. Jede von ihnen richtete am Wochenende emotionale Worte an einen weiteren Kult-TV-Star aus derselben Zeit, der aber 2024 verstarb: Shannen Doherty.

Die aus "Beverly Hills, 90210" und "Charmed" bekannte Schauspielerin wäre am 12. April 54 Jahre alt geworden. Vergangenes Jahr jedoch verlor sie ihren langen und erbitterten Kampf gegen Brustkrebs.

In einem zweiten Slide postete Gellar ein privates Video der von ihr angesprochenen letzten gemeinsamen Geburtstagsfeier mit Doherty. Lediglich drei Monate danach erlag Doherty ihrer Krebserkrankung. Gellar soll am Sterbebett anwesend gewesen sein.

Genau deshalb aber hat es sich Gellar vorgenommen, Doherty ganz besonders zu gedenken: "Dieses Jahr werde ich diese Tradition beibehalten und dich feiern", schreibt sie auf Instagram. "Ich bin so froh, dass wir letztes Jahr alle zusammen waren, ohne zu wissen, dass es der letzte Tag dieser Art sein würde. Alles Gute zum Geburtstag, Shannen." Dazu postete Gellar ein gemeinsames Foto von sich und Doherty, dass die beiden passend mit einem Geburtstagskuchen zeigt. Das Bild dürfte aus dem Jahr 2000 oder 2001 stammen.

In einem Instagram-Post verrät der "Buffy"-Star, dass sie und Doherty ihre Geburtstage stets gemeinsam gefeiert haben – und zwar "seit ich denken kann". Heuer ist es das erste Mal, dass ihr an diesem Ehrentag ihre beste Freundin nicht zur Seite steht.

Gellar selbst feiert heute, am 14. April, ihren 48. Geburtstag. Sie und Doherty verband eine lebenslange enge Freundschaft, Gellar unterstützte Doherty tatkräftig (privat und öffentlich) in ihren letzten Lebensjahren, die von ihrer schweren Krankheit bestimmt wurden.

Erst kürzlich musste Gellar den Verlust einer weiteren Freundin verkraften: Michelle Trachtenberg verstarb am 26. Oktober nach schweren gesundheitlichen Problemen. Die beiden arbeiteten nicht nur bei "Buffy" zusammen, sondern waren auch privat miteinander verbunden. So war Gellar es, die Trachtenberg für die Rolle von Buffys Schwester Dawn in der Serie vorschlug.

Auch die Schauspielerin Selma Blair gehört zu Gellars engstem sozialem Umfeld. Bei Blair wurde 2018 Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, sie befindet sich seit 2021 aber in Remission. Immer wieder deutete Gellar, die nur selten über Privates spricht, aber bekannt für ihre Loyalität ist, in der Öffentlichkeit an, wie sehr sie darunter leidet, dass mehrere enge Freunde von ihr schwer erkrankt sind.