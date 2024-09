Für Ralph Siegel sei die Situation zwar "nicht einfach", gibt Laura Einblicke in den Gesundheitszustand ihres Mannes, "aber er ist wahnsinnig tapfer". Auch seinen Humor hätte er trotz des erneuten Schicksalsschlages nicht verloren. "Er reißt immer seine Sprüche. Und manchmal denke ich: Jetzt hör aber auf, wenn er sagt: Nächste Woche weiß ich ja nicht mal mehr, ob ich da bin", so Laura, die die Witze ihres Ehemanns als "richtig makaber" bezeichnet. "Er ist ein ganz toller Kämpfer", betont sie.

Krebs zum vierten Mal zurückgekehrt

Am 30. September wird Ralph Siegel 79 Jahre alt. Der Geburtstag wird aufgrund der Umstände natürlich nur in kleinem Rahmen gefeiert, erzählt Laura. Den 80er im kommenden Jahr aber "wollen wir richtig groß feiern". Das Ehepaar blickt also positiv in die Zukunft.

Ralph und Laura Siegel sind seit 2018 verheiratet. In den vergangenen Jahren hatte Ralph Siegel mit mehreren massiven gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. 2007 wurde bei ihm erstmals Prostatakrebs diagnostiziert, 2010 und 2022 kehrte der Krebs zurück – zuletzt mit Metastasen in der linken Schulter. Anfang 2023 hieß es, Siegel sei krebsfrei. 2024 stellten Ärzte bei Siegel zudem Polyneuropathie fest, weshalb er seitdem mit Einschränkungen der Mobilität zu kämpfen hat.