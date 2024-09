Patrice Aminati: Gute Nachrichten im Kampf gegen den Krebs

Patrice Aminati hat mit ihren rund 139.000 Followern und Followerinnen auf Instagram eine erfreuliche Botschaft geteilt. "Was es Neues gibt … ? Nichts! Ist das nicht wunderbar? Ist-Stand: Keine Metastasen, keine Tumormarker", schrieb sie am Mittwoch zu einer Reihe an Fotos von sich. "Was bleibt? Die Therapie läuft weiter, um den Ist-Stand zu erhalten. Die Nebenwirkungen sind eine Berg-und-Talfahrt. Tumorfrei heißt nicht therapiefrei. Das gilt für mich und alle anderen Betroffenen auch. Arztbesuche, Untersuchungen, Krankenhausaufenthalte wechseln sich ab - immer noch."

Aminati teilt in dem Sozialen Netzwerk immer wieder Einblick in ihren Kampf gegen den Krebs.

Im August hatte ihr Ehemann, der deutsche TV-Moderator Daniel Aminati ("taff") ebenfalls positive Nachrichten vermeldet. Rund sechs Monate nach Beginn ihrer zweiten Krebstherapie sei Patrice frei von Metastasen, schrieb Aminati ebenfalls auf Instagram.

Aminati: Den Alltag genießen

Nun "genieße" und "feiere" sie "Stunden und Tage, an denen ich keine Schmerzen habe, ich nicht angstvoll in mich reinhöre, nichts fühle, nicht mit Medikamenten gegensteuern muss", so Patrice in ihrem neuesten Posting. Nicht immer gehe es ihr so gut: "Aber es gab da auch die nächtliche Autofahrt Richtung Köln, wo ich so unglaublich schmerzhafte Krämpfe hatte, dass wir 1 Uhr nachts ins nächstgelegene Krankenhaus fuhren." Aminati bedankte sich auch bei den Ärzten und Ärztinnen. "Dazwischen wunderbarer Alltag: Mit (Tochter) Charly Malika auf dem Spielplatz, kochen, backen, Klavierspielen, Sport machen, Gartenarbeit, ausmisten … Dinge, die ich nun wieder selber tun kann - und mir auf einmal wieder Freude machen. Auch Büroarbeit … werde ich mich wohl NIE anfreunden können … aber ich kann!", schreibt sie.