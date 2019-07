Quentin Tarantino denkt über Ende seiner Karriere nach

Tarantinos neuer Film "Once Upon a Time in Hollywood" mit Stars wie Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Kurt Russell und Margot Robbie läuft am 15. August in den österreichischen Kinos an. Es ist Tarantinos neunter Film seit "Reservoir Dogs - Wilde Hunde" (1992), wenn man die beiden Teile von "Kill Bill" als einen Film rechnet.