Tarantino in Cannes: Hollywood-Hippies und Fernseh-Cowboys

Wer sich auf typische Tarantino-Thrills eingestellt hat, wurde allerdings enttäuscht. Weder liefert „Once Upon a Time“ Tarantinos pointiert witzige Endlos-Dialoge, noch zeigt er große Lust an explosiven Gewaltstilisierungen. Auch spritzt, zumindest für Tarantino-Verhältnisse, wenig Blut, streckenweise verfällt er fast in melancholische Elegie. Überraschend für eine Geschichte, die sich vor dem Hintergrund einer der größten Blutmorde in Hollywood abspielt, wo Anhänger von Charles Manson 1969 die schwangere Sharon Tate, Ehefrau von Roman Polanski, und ihre Freunde abschlachteten.

Wenn man sich von der Idee verabschiedet hat, ein reißerisches Tarantino-Spektakel zu sehen, tritt allerdings großer Genuss ein. „Once Upon A Time“ ist vollgefüllt mit allem, was Tarantino liebt. Hollywood in den späten 1960er Jahren, Filmstudios, in denen kleine, schmierige B-Movies gedreht werden, Fernseh-Shows mit Cowboys, Bruce Lee und Martial Arts, Poster, Spaghetti-Western und Schauspieler aus der zweiten Reihe, die es noch nicht in die sogenannte A-Liste geschafft haben. Nicht zu vergessen Tarantinos großer Fetisch, nackte (dreckige) Frauenfüße.