Queen und Meghan trafen an Hochzeitstag gleiche bedeutungsvolle Entscheidung

Die Trauung fand am 19. Mai 2018 in der St George’s Chapel auf Windsor Castle statt.

Die Queen war eine Liebhaberin des Gartenbaus und eine Blume spielte in ihrem Leben eine besondere Rolle: Maiglöckchen. Sie nahm diese in ihre Krönung im Jahr 1953 auf und hatte sie auch in ihrem Blumenstrauß, als sie Prinz Phillip im Jahr 1947 heiratete.

Auch Meghan wählte die Frühlingsblumen für ihre Hochzeit aus, als sie 2018 Prinz Harry in der St. George's Chapel in Windsor heiratete.

Nicht nur die Queen hatte eine Leidenschaft fürs Gärtnern und für Blumen. Auch König Charles III. gilt als ein großer Blumen-Fan. Seine größte Leidenschaft gilt der Gartenarbeit und dem ökologischen Landbau. Der König arbeitet seit Jahrzehnten an seinen Gärten im Highgrove House und dabei nachhaltige Methoden in seine Gartengestaltung integriert. Seit der Thronbesteigung hat er in seiner Residenz in Norfolk, Sandringham, einen neuen klimafreundlichen Garten angelegt.