Queen stellte Meghan beim ersten Kennenlernen folgende überraschende Frage

Queen wollte wissen, was Meghan von Trump hält

Vor ihrem ersten Treffen mit der Queen auf Schloss Windsor habe Meghan laut der britschen Zeitung Mirror von Sarah "Fergie" Ferguson einen Crashkurs im Knicksen erhalten. Meghan und die Queen hätten sich schließlich höflich unterhalten, bis die Königin ihren Gast mit einer speziellen Frage überraschte. In seinem Buch schreibt Harry: "Oma hat Meg sogar gefragt, was sie von Donald Trump halte. Das war kurz vor der Prsäsidenschaftswahl im November 2016. Jeder auf der Welt schien über den republikanischen Kandidaten nachzudenken und zu sprechen." Obwohl sich Meghan in der Vargangenheit immer wieder politisch positionierte, sei das Thema "riskant" für sie gewesen. Die heutige Herzogin von Sussex habe das Thema schnell auf Kanada gelenkt und erzählt, dass sieben Jahre lang im Commonwealth-Land gelebt habe – was die Königin "erfreut" habe.

Meghan hatte ihre Ansichten zuvor bereits deutlich gemacht, indem sie sich für Trumps damalige Rivalin Hillary Clinton aussprach.

"Spare": Lukrative Einnahmequelle

Im englischen Original lautet der provokative Titel von Harrys Buches "Spare". Das Wort spielt auf die Redewendung "the heir and the spare" an - also "der Erbe und der Ersatz". In diesem Fall wäre Prinz William als Thronfolger der Erbe, sein jüngerer Bruder Harry der Ersatz, der höchstens beim Tod des Älteren zum Zuge kommen könnte.

Harry soll für die Biografie, die er gemeinsam mit dem Ghostwriter J.R. Moehringer verfasst hat, eine Vorauszahlung von umgerechnet 20 Millionen Euro erhalten haben. Er hat angekündigt, einen Teil der Erlöse zu spenden. Nach Angaben in dem Buch hat der Herzog von Sussex bereits 1,5 Millionen Dollar (1,4 Mio Euro) an die von ihm mitgegründete Organisation Sentebale gestiftet, die an Aids erkrankte Kinder und Aidswaisen im südlichen Afrika unterstützt.