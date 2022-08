Queen reagierte mit unköniglichem Kommentar auf Williams & Kates neue Küche

Die britische Queen Elizabeth und Herzogin Kate sollen sich in vielerlei Hinsichten ähnlich sein - ihre Arbeitsmoral teilen die beiden etwa genauso wie ihre vornehme Zurückhaltung. In Sachen Wohnraumgestaltung sollen die Königin und Kate aber recht unterschiedlich sein. Laut einem Bericht des US-People-Magazins habe die Monarchin den Umbau von Kates und Prinz Williams Landsitz Anmer Hall, der zum königlichen Sandringham Estate in Norfolk gehört, mit einer - recht saloppen - Aussage kommentiert.

Queen äußerte Unverständnis

"Ich erinnere mich, als sie gerade mit der Renovierung von Anmer Hall fertig waren und die Queen zum Mittagessen einluden", erzählte die Autorin und Adelsexpertin Sally Bedell Smith gegenüber People. "Sie haben eine dieser großen Küchen mit einem Essbereich, und sie sagte: 'Ich kann nicht verstehen, warum alle ihre Zeit in der Küche verbringen.'"