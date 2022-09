Der britische Prinz William ist am Samstag erstmals seit dem Tod von Königin Elizabeth II bei einem formellen Termin in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. In einem eleganten Gehrock mit schwarzer Krawatte nahm er in London an dem Rat teil, der seinen Vater amtlich zum König erklärte. William (40) war der Erste, der die Proklamation unterzeichnete, gefolgt von Königin Camilla. Beide sind seit 2016 Mitglieder des Kronrates, der die Zeremonie ausrichtete.