Queen Latifah von Harvard für Forschung ausgezeichnet

Zusätzlich zu ihren vielen Awards und Nominierungen darf sich Queen Latifah (49) nun auch über eine Auszeichnung der renommierten Elite-Universität Harvard freuen. Der Rapperin wurde am Mittwoch die W. E. B. Du Bois-Medaille für ihre laufenden Verdienste um die afroamerikanische Forschung verliehen.

Die Medaille ist Harvards höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der afrikanischen und afroamerikanischen Studien. Sie ist nach Du Bois benannt, einem Gelehrten, Schriftsteller, Herausgeber und Bürgerrechtspionier, der 1895 als erster schwarzer Student in Harvard promovierte.

In ihrer Dankesrede lobte sie vor allem die Zusammenarbeit mit ihrem Geschäftspartner Shakim Compere, der sich bereits zu Beginn ihrer Karriere in den Kopf gesetzt hatte, dass Latifah mal eine der A-List-Schauspielerinnen Hollywoods werden sollte. "Wie konnte sie nach all den Jahren demütig bleiben?", begann die 49-Jährige. "Ich halte meine Füße auf festem Boden und weiß, wer ich bin, weil ich echte Menschen um mich habe, die mich lieben und mir auf den Kopf schlagen, wenn ich schlechte Dinge tue und mir auf den Rücken klopfen, wenn ich etwas gut mache. Und das weiß ich zu schätzen."