Queen Elizabeth trauert um engen Vertrauten

Das Jahr 2021 hielt zum Auftakt traurige Nachrichten für die britische Königsfamilie parat: Lady Mary Colman, eine Cousine von Queen Elizabeth II. war am 2. Januar im Alter von 88 Jahren zuhause in Norfolk gestorben. Bis zu ihrem Tod soll sie mit Elizabeth II. in engem Kontakt gestanden haben. Lady Mary Colman und ihr Mann Timothy Colman waren gern gesehene Gäste in den royalen Residenzen Sandringham und Balmoral. Was die beiden Cousinen zudem verband, war ihre Hundeliebe. Wie die Monarchin liebte Lady Mary Hunde sehr und war Besitzerin mehrerer Jack Russell Terrier. Nun ist auch Timothy Colman im Alter von 91 Jahren verstorben.