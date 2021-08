Queen Elizabeth schmetterte Harrys und Meghans Antrag zurück

Nur wenig mehr als zwei Jahre war Meghan Markle aktives Mitglied des britischen Königshauses - dennoch war es der wohl folgenreichste Abschnitt der jüngeren Geschichte für die Royal Family. Spätestens seit dem "Megxit", wie der royale Abschied von Meghan und ihrem Mann Prinz Harry genannt wird, tobt die Debatte über die Deutungshoheit von Meghans Zeit im Palast.

Queen legte Veto ein

Seit ihrem Umzug in die USA leben sie ein selbstbestimmtes Leben und wirken gelassener - ganz ohne Pflichten im Zeichen der Krone. Auf diese hätten Harry und Meghan aber ursprünglich gar nicht unbedingt verzichten wollen. Queen Elizabeth II. habe den eigentlichen Plan, die beiden für ihre Zukunft im Sinn hatten, nur einfach nicht unterstützt, behauptet Adelsxperte und Autor Omid Scobie nun gegenüber dem Promimagazin People.

Demnach hätten Harry und Meghan eigentlich ein Arrangement geplant gehabt, das es ihnen ermöglicht hätte, ihre königlichen Pflichten weiterhin zu erfüllen und gleichzeitig private Arbeit zu leisten. Laut Scobie habe die Königin aber ein Veto eingelegt - ganz nach dem Motto "Ganz oder gar nicht". Harry und Meghan "wussten, dass sie die Dinge ändern mussten, aber was sie eigentlich wollten, war nicht das Beste", so Scobie. "Sie haben versucht, einen Kompromiss zu finden. (...) Aber hätte ihnen das das Glück und die Sicherheit ermöglicht, die sie heute haben? Wahrscheinlich nicht. Die Bindungen an die Institution (der Monarchie) wäre immer noch stark gewesen und es hätte ständig Diskussionen über ihre Finanzen und Geschäftsentscheidungen gegeben."

Nachdem sie letztes Jahr ihre Entscheidung bekannt gegeben hatten, als arbeitende Royals zurückzutreten, gab die Königin Harry und Meghan eine Art Bedenkzeit von einem Jahr. Im Frühjahr wurde bekannt, dass das Paar an seiner ursprünglichen Entscheidung festhielt, was dazu führte, dass die Königin Harry seine Militärtitel und Schirmherrschaften entzog.