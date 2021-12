Queen Elizabeth: Rührende Hommage an Philip in Weihnachtsrede

Wie jedes Jahr richtet sich Queen Elizabeth II. auch heuer mit einer Weihnachtsansprache an das britische Volk. Dieses Jahr werde ihre Weihnachtsbotschaft eine bewegende Hommage an ihren erstorbenen Ehemann Prinz Philip beinhalten. Wie die Daily Mal berichtet, werde die Queen ihrem "geliebten" Prinzgemahl in der morgigen Weihnahtsprache eine Ehre erweisen, während sie indem sie die Saphirbrosche trägt, die sie bereits 1947 in ihren Flitterwochen und erneut zu ihrem diamantenen Hochzeitstag getragen hatte.

Queen gedenkt in Weihnachtsansprache Prinz Philip

Angesichts ihrer ersten Weihnachtsfestes ohne ihren Ehemann, der im April im Alter von 99 Jahren verstorben ist, soll die Queen eine "besonders persönliche" Ansprache an die Nation aufgenommen haben.