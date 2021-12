Queen Elisabeth II.: Endlich gute Nachrichten für ihr Weihnachtsfest

Angeblich werden Charles und Camilla nämlich von Prinz Andrew und seiner ehemaligen Frau Sarah "Fergie" Ferguson, Herzogin von York, sowie ihren beiden Töchtern Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie begleitet.

Prinzessin Anne: Corona-Fall zwingt sie zur Absage

Gestern erfuhr die Königin, dass sich ihr Schwiegersohn Sir Timothy Laurence mit Covid infiziert hatte, was bedeutete, dass weder er noch Anne mit der Queen Weihnachten feiern würden. Nun war nicht bekannt, ob das königliche Oberhaupt deshalb ein einsames Weihnachtsfest verbringen müsste. Auch die Pläne von Charles und Camilla waren bisher noch unklar. Die letzten Jahre verbrachten sie Weihnachten auf Highgrove, ihrem Landsitz in Gloucestershire. Die DailyMail zitierte allerdings heute einen Sprecher von Clarence House: "Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall werden am Weihnachtstag bei Ihrer Majestät der Königin sein."