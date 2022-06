Queen Elizabeth II. beweist Humor: Lustiges Video mit Paddington Bär

Am Samstagabend war es endlich soweit - die große Mega-Show zu Ehren der Queen wurde in London zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum ausgerichtet. Dabei wurde auch ein Video von einer ungewöhnlichen Teestunde eingeblendet, mit dem die britische Königin Elizabeth II. wieder einmal ihren Humor bewiesen hat. In dem am Samstag veröffentlichten Clip ist die 96 Jahre alte Monarchin in einem prunkvollen Raum ihres Palasts an einem Tisch mit der Kinderbuch-Figur Paddington Bär zu sehen. Zu dem in feinem Porzellan gereichten Tee zieht Paddington ein Marmeladen-Sandwich aus seinem alten roten Hut.

Video: Queen tritt mit Kinderbuch-Figur Paddington Bär auf

"Ich habe immer eins für Notfälle dabei", sagt die animierte Bärenfigur zur Queen. "Das mache ich auch", entgegnet Elizabeth II. und zieht mit einem Lächeln zwei Toastscheiben mit roter Marmelade dazwischen aus ihrer Handtasche. "Für später", fügt sie vor dem erstaunten Paddington hinzu und lässt das Sandwich wieder in ihre Tasche fallen.