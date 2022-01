Queen Elizabeth II.: Besondere Ehrung für Camilla

Der Hosenbandorden ist der älteste Ritterorden der Welt und wurde 1348 von König Edward III. gegründet. Der Orden umfasst maximal 24 Nicht-Royals, die vom Monarchen persönlich ausgewählt werden.

Verdienste im Kampf gegen das Coronavirus

Mit den Neujahrsehrungen wurden zudem Chris Whitty, der oberste Amtsarzt der britischen Regierung, und sein Stellvertreter, Jonathan Van-Tam, in den Ritterstand erhoben. Auch die wissenschaftlichen Chefberater der Regierungen von England, Schottland und Wales sowie die Leiterinnen der britischen Gesundheitsbehörden wurden für ihre Verdienste im Kampf gegen das Coronavirus ausgezeichnet.

Auszeichnungen für Personen aus dem Showbusiness

Schauspieler Daniel Craig, der 2021 mit dem Film "Keine Zeit zu sterben" zum fünften und letzten Mal in die Rolle des britischen Geheimagenten James Bond geschlüpft war, wurde zum "Companion of the Order of St. Michael and St. George" ernannt. Es ist eine seltene Ehre, die James-Bond-Autor Ian Fleming auch seiner Figur in den Romanen hatte zuteil werden lassen. James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli wurde ebenfalls ausgezeichnet.