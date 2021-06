Queen Elizabeth auf dem Weg zu Prinz Harry

Eigentlich muss Harry, der aus seinem Wohnort in Kalifornien angereist ist, für zehn Tage in Selbstisolation. Allerdings darf er die Quarantäne - wie jeder andere auch - nach fünf Tagen beenden, wenn er negativ auf das Coronavirus getestet wird.

Harry will die Statue der 1997 tödlich verunglückten "Lady Di" am kommenden Donnerstag (1. Juli) gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William (39) auf dem Grundstück des Kensington-Palasts in London enthüllen. Wegen der Corona-Krise wurde der Termin mehrfach verschoben - nun fällt er auf den 60. Geburtstag der Ex-Frau von Thronfolger Prinz Charles (72).

Hat Harry die Queen schon getroffen?

Die Queen und ihr in den USA lebender Enkel sollen sich nach wie vor nahe stehe. "Ich habe im letzten Jahr mehr mit meiner Großmutter gesprochen als in vielen, vielen Jahren zuvor", sagte er im März im Interview mit Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey. "Meine Großmutter und ich haben eine wirklich gute Beziehung und Verständnis füreinander, und ich habe großen Respekt vor ihr." Das britische Hello-Magazin berichtet, dass sich die Queen bereits kurz nach Harrys Ankunft auf den Weg in Richtung Frogmore Cottage gemacht habe. Ob es tatsächlich schon ein Wiedersehen zwischen den beiden gab, ist unklar.

Die beiden Prinzen hatten das neue Denkmal zum 20. Todestag 2017 selbst in Auftrag gegeben. "Unsere Mutter hat so viele Menschen berührt. Wir hoffen, dass die Statue allen Besuchern des Kensington Palace hilft, über ihr Leben und ihr Vermächtnis nachzudenken", erklärten sie zur Begründung.

Das Verhältnis zwischen William und Harry gilt derzeit als angespannt. Grund sind schwere Vorwürfe des jüngeren Bruders gegen das Königshaus. Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, hatten vor gut einem Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben und waren in die USA gezogen.