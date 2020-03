Quarantäne-Cut: Pink schneidet sich selbst Haare raspelkurz

Wie viele Menschen weltweit befindet sich auch die US-Sängerin Pink derzeit in häuslicher Quarantäne - was die 40-Jährige in Kombination mit dem ein oder anderen Drink kreativ werden ließ.

Wenn sie trinke, hätte sie besonders gute Ideen, so Pink in einem Instagram-Video. Demnach habe sie vergangene Nacht beschlossen, sich die Haare zu schneiden. Das Ergebnis: Ein raspelkurzer (etwas unpräziser) Pixie-Cut mit ausrasierten Seiten. "Ich finde, ich sehe ziemlich gut aus - wie Alyssa Milano, oder? Charlize Theron? Ich weiß nicht, eventuell versuche ich, das Ganze heute Nacht zu retten", so Pink im Clip.