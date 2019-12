Purer Luxus in Aspen: Mariah Carey ist die "Weihnachts-Königin"

Auch heuer verbringt die „All I Want For Christmas“-Sängerin laut Daily Mail die Feiertage in Aspen ( Colorado). 9000 Euro soll dort die Nacht im Luxus-Domizil kosten. Ein ganzes Team ist für die Weihnachtsdeko zuständig – und, falls zu wenig Schnee liegen sollte, auch für die künstliche Beschneiung. Ein Privatkoch sorgt fürs leibliche Wohl. Da wird nach dem Geheimrezept von Mariahs Papa aufgetischt. Und natürlich darf ein Weihnachtsmann mit Rentierschlitten auch nicht fehlen. Was für eine schöne Bescherung ...