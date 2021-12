Prozess gegen Schauspieler Jussie Smollett: "Angriff auf mich war echt"

Smollet sagte laut mehreren Medienberichten am Montag aus, er habe die beiden Männer, die Brüder sind, gekannt und sich mit einem der Männer angefreundet. Sie hätten zusammen Drogen genommen und es hätte auch gemeinsame Besuche in einer Herrensauna gegeben. Dort sei es angeblich auch zu sexuellen Handlungen gekommen. Darüber hinaus habe Smollett ihm auch für Fitnesstraining und für Ernährungstipps Geld gegeben. Der Schauspieler bestritt aber, die Männer für einen vorgetäuschten Angriff bezahlt zu haben.

Ein Fall voller Wendungen: War alles inszeniert?

Der Fall voller Wendungen hatte in den USA und international für Aufsehen gesorgt. Der afroamerikanische und homosexuelle Star aus der Fernsehserie "Empire" hatte im Jänner 2019 berichtet, er sei nachts in Chicago auf offener Straße von zwei Maskierten angegriffen und beleidigt worden. Die Angreifer hätten ihm einen Strick um den Hals gelegt und geschrien, Chicago sei "MAGA-Land" - in Anspielung auf den Wahlkampfslogan von US-Präsident Donald Trump, "Make America Great Again" ("Macht Amerika wieder großartig"). Zu seinen angeblichen Angriff, hab der Schauspieler auch ein großes TV-Interview für den amerikanischen Sender ABC.