Prominente Spirituosen-Produzenten: Die Tequila-Tiger unter den Stars

"Wenn dir das Leben Zitronen gibt, frag nach Tequila und Salz", heißt ja ein nicht ganz ernst gemeinter Motivationsspruch. Und die Spirituose aus der Agave ist in den Vereinigten Staaten gerade so richtig beliebt. Jetzt feierte man dort den National Tequila Day und immer mehr Stars wagen sich selbst an die Produktion des hochprozentigen alkoholischen Getränks.

Ganz vorne dabei ist Film-Beau George Clooney (61). Er gründete gemeinsam mit Rande Gerber (60) 2013 die Marke "Casamigos". Vor einigen Jahren hatten die beiden aber genug von der Tequila-Produktion und verkauften um eine Milliarde US-Dollar (ca. 98,5 Mio. Euro).