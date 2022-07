Chris Hemsworth im Interview: "Thor" öffnete ihm alle Türen

Sie haben einmal gesagt, dass Thor Ihnen alle Türen geöffnet hat, vor allem auch jene zu dramatischeren Rollen. Was war da bisher Ihre Lieblingsrolle?

"Rush" ("Alles für den Sieg", 2013), in dem ich ja Niki Laudas Konkurrenten James Hunt spiele. Nach diesem Film habe ich mehr Angebote für dramatische Rollen bekommen als je zuvor. "Rush" mag kein Kassenhit wie "Avengers" gewesen sein, aber für mich war er das Beste, was meiner Karriere passieren konnte.

Als nächstes werden Sie als Hulk Hogan vor der Kamera stehen.

Ja, wenn ich endlich ein Drehbuch sehe. Todd Phillips ist der Regisseur, und wir sprechen schon seit vier Jahren darüber. Es war ja anfangs als Serie gedacht. Wir hatten so eine Brainstorming-Session über welchen Teil seines Lebens wir da erzählen wollen, aber ich nehme an, dass wir natürlich seine gigantische Wrestling-Karriere zeigen werden. Was heißt, dass ich mich mental wieder einmal auf ein irres Training einzustellen habe. Ich werde mir mehr Muskeln auftrainieren müssen, als ich es je für Thor getan habe. Und dann ist da sein unvergleichlicher Akzent und sein tolles Auftreten. Ich kannte Hulk Hogan schon als Kind, und da war er diese Riesenfigur, ich habe ihn in den "Rocky"-Filmen gesehen. Ich war nie ein großer Wrestling-Fan, was bedeutet, dass ich mich da ziemlich eingraben muss, sobald der Film endlich grünes Licht bekommt.

Und Sie müssen sich die Haare wachsen lassen und einen Bart.

Ja, aber das ist doch seit Jahren nichts Neues ist für mich.