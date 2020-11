Prominente Geistesblitze: Was Stefan Raab, Michael Jackson und Co. erfunden haben

So manche Mutter hat sich wohl schon oft gewünscht, ein bisschen Erleichterung in ihren Alltag zu bringen. US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (61) dachte sich das bei ihren beiden Kindern wohl auch und entwickelte eine Windel mit allem Drum und Dran. Denn in der Windel gibt's eine wasserdichte Extratasche, wo trockene Tücher verstaut werden können. Im Notfall kann man da also einfach hineingreifen und braucht nicht den ganzen Kinderwagen zu durchwühlen. „Dipe and Wipe“, wie Curtis ihre Erfindung nennt, ist allerdings noch nicht erhältlich.

„Es fühlte sich für mich wie eine kleine Mülldeponie an. Heutzutage könnte meine Windel allerdings aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt werden“, meinte der Hollywoodstar gegenüber Moderator Jimmy Kimmel (52).

Auch wenn sich manch einer nun fragen mag, wofür man die ein oder andere Erfindung wirklich braucht, es zeigt doch den Ideenreichtum in den Köpfen der Weltstars.