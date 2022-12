Produktions-Insider: Doku über Meghan und Harry "schlimmer als befürchtet"

"Junge, das wird hässlich"

"Die zwei Trailer, die wir gesehen haben, deuten darauf hin, dass sie kaum etwas zurückhalten werden", sagte der Verfassungs- und Monarchie-Experte Craig Prescott von der walisischen Universität Bangor der Deutschen Presse-Agentur. "Offen bleibt die Frage, was sie hoffen, damit zu erreichen."

Die Times empfiehlt dem Palast, bei seinen Renovierungsarbeiten umzuplanen: "Was sie brauchen, ist einen Bunker, denn Junge, das wird hässlich", schreibt die Autorin Hilary Rose in einem giftigen Kommentar. Ihr Fazit: "Was der Trailer klar macht: Sie wollen die ganze Institution in die Luft jagen und alle, die dazu gehören."

Hinter den Palastmauern sei man schon jetzt nicht begeistert. Palast-Insider sollen Harry und Meghan hinter den Kulissen nur noch "die Kardashians" nennen. Kommentiert hat man die Anschuldigungen bisher aber nicht offiziell. Eine hochrangige Quelle behauptet, dass die königliche Reaktion auf alle umstrittenen Anschuldigungen in Harry und Meghans Doku"schnell und robust sein wird", so Mirror.