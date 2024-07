Priscilla Presley verklagte Ex-Geschäftspartnerin

Die Frau, die ihr bei der Versteigerung von Hinterlassenschaften ihres 1977 gestorbenen Ex-Mannes Elvis Presley geholfen habe, habe sie gemeinsam mit anderen Menschen um etwa eine Million Dollar (aktuell 914.913,08 Euro) betrogen, hieß es in der Klage, wie das Management von Presley der dpa bestätigte. Die beiden Frauen hatten sich schon zuvor gerichtlich auseinandergesetzt.

Die 1945 in New York geborene Presley war von 1967 bis 1973 mit dem Musik-Superstar Elvis Presley verheiratet, aus der Ehe ging die im vergangenen Jahr gestorbene Tochter Lisa-Marie hervor. Priscilla Presley arbeitete viel als Schauspielerin, unter anderem in der Filmreihe "Die nackte Kanone". Im heurigen Februar war sie Gast beim Wiener Opernball.