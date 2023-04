Prinzessin Mette-Marit sagt besonderen Geburtstagsausflug wegen Krankheit ab

Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern beide diesen Sommer ihren 50. Geburtstag und besuchen aus diesem Anlass jeden Monat einen anderen Teil Norwegens. Auch eine Reise nach Finnlad stand im Vorfeld der Geburtstagsfeierlichkeiten an. Am Dienstag musste Mette-Marit jedoch einen Auftritt in Finnland krankheitsbedingt absagen.