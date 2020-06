Die Prinzessin und der Banker

Madeleine von Schweden

Carl XVI.

Kronprinzessin Victoria

Victoria

Madeleine

Carl Philip

gilt für viele Menschen als die hübscheste Prinzessin. In dersteht die 30-Jährige nur an vierter Stelle: Wenn ihr Vater KönigGustaf abdanken oder sterben sollte, folgt die älteste Tochter,, 35, auf den Thron. Auf Platz zwei wartet Victorias Tochter, die 15 Monate alte Prinzessin Estelle. Den dritten Platz belegt der Bruder vonund, der 34-jährige Prinz. Diein dieser Form ist gar nicht so selbstverständlich: Erst im Jahr 1980 erweiterte der Reichstag die Erbfolge auf weibliche Nachkommen. Bis dahin konnten nur Söhne auf den Thron gelangen.

Carl XVI. Gustaf, 67, traf seine Frau Silvia, 69, im Jahr 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, betonen die beiden in Interviews immer wieder. Er war zu dieser Zeit Kronprinz, sie – eine gebürtige Heidelbergerin – betreute wichtige Olympia-Gäste. Das Glück des Königspaares wurde in letzter Zeit allerdings durch Gerüchte über außereheliche Affären des Regenten getrübt.