Es tut sich was im Adel

Traum-Prinzgab nun seine Ehe-Absichten mit der bürgerlichen Deutschen,(27), bekannt. Mit ihr heiratet der 28-Jährige ein 600-Millionen-Euro-Vermögen mit. Denn Clairchens Papa gründete ein wohl prosperierendes Software-Unternehmen. Kennengelernt haben sie einander auf der „Beau Soleil“-Elite-Uni in derSchweiz, wo gleichzeitig alle Luxemburg-Prinzen studierten. Erbprinz, älterer Bruder von Felix, hat den Gang zum Traualtar bereits am 20. Oktober zurück gelegt. Er heirateteunter Beisein des europäischen Hochadels.

Dieser darf sich nächstes Jahr auf zumindest eine zweite blaublütige Hochzeit freuen. Denn in Schweden wird derzeit bereits heftig über den Hochzeitstermin für Prinzessin Madeleine (30) und Millionen-Banker Chris O’Neill (38) spekuliert. Angeblich will sich das Paar an einem der drei ersten Samstage im Juni trauen. Genau in jener Schloss-Kirche, in der Kronprinzessin Victorias Tochter Estelle heuer getauft wurde. Eines scheint jetzt schon klar: Chris wird sich nicht so wie Prinzen-Gemahl Daniel in die royale Riege einfügen. Er verärgerte die Schweden zuletzt, in dem er Paparazzi den Stinkefinger zeigte und begleitete seine Verlobte nicht zur Nobel-Preisverleihung Anfang dieser Woche in Stockholm.