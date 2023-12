Prinzessin Kates "frivoles" Weihnachtsgeschenk für Prinz Harry

Kate erlaubte sich zu Weihnachten daher einmal, einen Scherz über Harrys Single-Dasein zu machen, als sie ihm ein Geschenk überreichte, welches der britische Mirror als "frivol" bezeichnet. Harry bekam damals von Catherine Berichten zufolge ein "Züchte-deine-eigene-Freundin"-Set überreicht.

Doppelt peinlich für den ehemaligen Junggesellen Harry: Die Royals öffnen ihre Geschenke gemeinsam, was bedeutet, dass die verstorbene Königin Elizabeth II. zugesehen hat, als Harry sein Packerl bekam - was dem Royal wohl zunächst die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat. Die Queen dürfte den Gag aber mit Humor genommen haben, immerhin wurde ihr im Laufe der Jahre von ihrer Familie auch so mancher Scherz-Artikel geschenkt. Harry soll seiner Oma einst eine Badehaube geschenkt haben, auf der "Ain't life a b*tch" (deutsch.: "Ist das Leben nicht sch**ße?") stand.

Bescherung gibt es bei den britischen Royals übrigens an Heiligabend. Man geht davon aus, dass der Austausch der Geschenke gegen 18 Uhr im Weißen Salon auf Schloss Sandringham stattfindet, wo sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie zu Weihnachten versammeln. Die Royals müssen ihre Geschenke früher am Nachmittag heimlich im Zimmer platzieren, ohne erwischt zu werden. Königliche Weihnachten beinhalten normalerweise auch einen Ausflug zur St.-Maria-Magdalena-Kirche und ein Familienessen mit Truthahn und allem Drum und Dran.