Kates Ultimatum an Prinz William, das königliche Familie für immer veränderte

Sie sind seit 2011 verheiratet, haben drei gemeinsame Kinder und beweisen immer wieder aufs neue, dass sie auch in Krisenzeiten zueinander stehen. Bevor Prinz William seiner Langzeitfreundin Kate Middleton einen Antrag machte, musste sich die ehemalige Bürgerliche jedoch in Geduld üben. Ihrer Zukunft blickte die heutige Princess of Wales aber nicht passiv entgegen. Als sie und der Thronfolger in der Vergangenheit eine schwierige Phase durchmachten, soll Kate ihrem Traumprinzen gar ein Ultimatum gestellt haben - das nicht nur ihr Schicksal, sondern auch das der Royal Family für immer ändern sollte. Prinzessin Kate drohte William, ihn zu verlassen Ein neues Buch über das Königshaus beschreibt die intime Beziehung zwischen Prinz William und Prinzessin Kate nach ihrem Studium, als es in ihrer Beziehung bekanntlich kriselte. Das Buch, das im Februar dieses Jahres erscheinen soll, trägt den Titel "William and Catherine: The Intimate Inside Story" und stammt aus der Feder von Russell Myers, dem Königshaus-Korrespondenten der Zeitung Daily Mirror. Es beschreibt eine knallharte Forderung, die Kate an William stellte und die den Kurs der Königsfamilie für immer veränderte.

Bevor es 2007 zu einer vorübergehenden Trennung zwischen William und Kate gekommen war, die sich vier Jahre nach ihrem Kennenlernen an der University of St Andrews ereignete, forderte Kate Prinz William angeblich auf, sich zu ihrer gemeinsamen Zukunft zu bekennen. Andernfalls würde sie ihn verlassen. In einem Auszug aus dem neuen Buch, der von Hello! und Express veröffentlicht wurde, ist zu lesen: "Catherine stellte William ein Ultimatum. Sie verlangte zwar nicht ausdrücklich eine Verlobung, aber sie löste sich von der sanften und wohl eher unterwürfigen Persönlichkeit, die ihre Beziehung zum zukünftigen König geprägt hatte."

Unterstützung soll Kate von der verstorbenen Queen Elizabeth II. erhalten haben. Diese habe eine entscheidende Intervention unternommen, um das junge Liebespaar wieder zusammenzubringen. Demnach habe die Königin ihren Enkel William auf sehr subtile Weise davon überzeugt, die Beziehung zu Kate wieder aufzunehmen. Außerdem nahm die Queen Kate unter ihre Fittiche - indem sie ihr Ratschläge für den Eintritt in die königliche Familie gab. "Als die Königin spürte, dass William zu kämpfen hatte, lud sie ihn zum Sonntagsessen ein, um seine Stimmung einzuschätzen. William war mehr als nur niedergeschlagen und besorgt, dass er die einzige Konstante in seinem Leben wegwerfen würde", beschreibt Russell Myers das private Treffen, das während Williams und Kates Beziehungspause stattfand. Laut einer gut informierten Quelle soll der zukünftige König damals "völlig am Boden zerstört" gewesen sein.