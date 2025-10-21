Moment, der Kates Hoffnung auf Beziehung mit William bis ans Ende ihrer Tage zerstörte

Durch ihre Hochzeit mit Prinz William wurde die einst bürgerliche Catherine Middleton Mitglied der Königsfamilie und damit in den Stand der Royals erhoben. Sobald William König wird, wird Kate Königin Camilla als Queen Consort ersetzen. Auf Verlobung musste Kate lange warten 2001 lernte Catherine während des Studiums den fünf Monate jüngeren Blaublütler kennen. Im zweiten Studienjahr wohnten die beiden zusammen in einer WG, bevor es 2002 zwischen ihnen funkte. Zwei Jahre später wurde die Beziehung des Queen-Enkels mit der bürgerlichen Kate bekannt, als Fotos vom gemeinsamen Skiurlaub publik wurden. Auf eine Verlobung musste Kate jedoch lange warten. So lange, dass Catherine von der Presse schon als "Waity Katie" – wartende Kate – bezeichnet wurde.

Erst 2010 hielt William um Kates Hand während eines Urlaubs in Kenia an. Zuvor trennte sich das Paar aber vorübergehend. Als Grund für die Trennung wurde damals angegeben, dass der mediale Druck die Beziehung zu sehr belastet habe. Es kursierten jedoch Gerüchte um einen angeblichen Seitensprung des Prinzen. Keine einfache Zeit für Kate, die sich schon so lange auf einen Heiratsantrag gewartet hatte. Vor allem die gemeinsame Afrika-Reise soll für Catherine zu einer finalen Geduldsprobe geworden sein. Denn selbst da ließ William seine Langzeitfreundin noch zappeln. Kate gab während Kenia-Reise Hoffnung auf Verlobung auf Die königliche Expertin Katie Nicholl behauptet in ihrem Buch "Kate, The Future Queen", dass die heutige Prinzessin von Wales, als das Paar Anfang Oktober 2010 nach Kenia reiste, "die Hoffnung gewagt [hatte], mit einem Ring am Finger aus Afrika zurückzukehren." Doch als sich der gemeinsame Urlaub dem Ende zuneigte, "war von einem Heiratsantrag nichts zu sehen", berichtet die Adels-Expertin.