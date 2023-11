Prinzessin Kate verrät im Weihnachtspulli Feiertagsplan

Die britischen Royals bereiten sich auf Weihnachten vor. Prinzessin Kate (41) verriet bereits einen Teil ihrer (beruflichen) Pläne. Sie lädt in diesem Jahr erneut zu einem Konzert in die Londoner Westminster Abbey ein. "Das wird ein besonderer Moment, um all denen zu danken, die so viel tun, um Babys, junge Kinder und Familien in unseren Gemeinden überall im Vereinigten Königreich zu unterstützen", hieß es auf dem Instagram-Kanal von Prinz William und Kate. Ein Foto zeigte sie im Wollpullover hinter einer geschmückten Tanne.