Was Prinzessin Kate bei Royal-Job die größten Probleme bereitet 

Holmes lobte Prinzessin Kate als "sehr lieb, weil sie bereit war, Fragen zu beantworten. Das war wirklich schön, weil es zeigte, dass jemand mit ihrem Status auch nur ein Mensch ist."

Holmes war im September 2004 von der verstorbenen Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben worden und darf sich seitdem Dame nennen.

Kate lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren immer wieder auf das Thema psychische Gesundheit. So appellierte sie bereits dafür, die frühen Jahre der Kindheitsentwicklung stärker in den Fokus zu nehmen und hat dafür etwa die Initiative "Shaping Us" ("Formt uns") ins Leben gerufen.

