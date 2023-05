Meghan in Gold mit Mama Doria bei Überraschungsauftritt in New York

Doria Ragland an Meghans Seite

Meghan soll ein besonders enges Verhältnis zu ihrer Mutter haben. Spekuliert wurde in der Vergangenheit etwa, dass Ragland, eine in Los Angeles lebende ehemalige Yogalehrerin und Sozialarbeiterin, bei der Familie einzieht. Die Beziehung zu ihrem Vater Thomas Markle ist zerbrochen und auch mit ihrer Schwester Samantha versteht sich Meghan nicht mehr gut.

Diese forderte nach Informationen der Londoner Zeitung Times kürzlich in einem Gerichtsstreit 75.000 US-Dollar (69.800 Euro) Schadenersatz von Meghan. Sie führte dabei an, dass sie in ihrem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey im März 2021 vor einem globalen Publikum "nachweisbar falsche und bösartige" Aussagen über sie gemacht habe. Meghan hatte in dem Gespräch unter anderem gesagt, dass sie Samantha kaum kenne und behauptet, ihre Halbschwester habe ihren Nachnamen erst wieder in Markle geändert, nachdem sie erfahren hatte, dass Meghan mit Harry liiert ist.