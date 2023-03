Ausgelassen außer Dienst: Prinzessin Kate auf Partyfoto entdeckt

An der Veranstaltung hatten im September 2021 die engsten Freunde und die Familien des Paares teilgenommen. Kate und Ehemann Prinz William hielten sich vornehm zurück und konnten den dienstfreien Tag privat genießen. Mit wem sich Kate auf dem Foto so gut unterhält, ist nicht bekannt. Es ist jedenfalls nicht William.

Auch ganz offiziell wurde am Sonntag der Muttertag, der in Großbritannien früher als in Österreich gefeiert wird, begangen. William und Kate veröffentlichten auf Twitter ein Bild, auf dem sie und ihre drei Kinder, Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), in einem Baum sitzen. Auf einem weiteren Foto hält Kate ihren jüngsten Sohn Louis im Arm. "Einen fröhlichen Muttertag von unserer Familie an eure", hieß es dazu.