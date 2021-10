Prinzessin Eugenie teilt ungesehenes Foto ihrer imposanten Hochzeitsfeier

Eugenies ältere Schwester Beatrice vermählte sich im vergangenen Jahr mit dem italienischen Geschäftsmann Edoardo Mapellli Mozzi.

Hochzeitstag von Missbrauchsvorwürfen überschattet

Eugenies und Beatrices Vater Prinz Andrew, der zweitgeborene Sohn der Queen, zog sich 2019 nach heftiger Kritik an seiner Freundschaft mit dem inzwischen gestorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus der Öffentlichkeit zurück. Öffentliche Ämter als Mitglied des britischen Königshauses bekleidet er keine mehr. Ihm wird vorgeworfen, 2001 Sex mit einer damals 17-Jährigen gehabt zu haben, die von Epstein dazu gezwungen worden sein soll. Der Prinz bestreitet das.

Am heutigen Mittwoch kommen die Anwälte der beiden Konfliktparteien zu einer Anhörung in New York zusammen. Dabei handelt es sich um ein gerichtliches Treffen zu Planungszwecken.