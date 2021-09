Prinzessin Eugenie enthüllt Prinz Philips Hochzeitsgeschenk: "Bin so stolz darauf"

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass der Tod von Prinz Philip eine große Lücke in der britischen Königsfamilie hinterlassen hat. Nun blicken die Royals zurück - und verraten in einer TV-Sendung überraschende Details, etwa dass er Kochshows liebte. Es kommt nicht häufig vor, dass fast die gesamte Königsfamilie vor laufender Kamera aus dem Nähkästchen plaudert. Aber es kommt eben auch nicht oft vor, dass ein Mann 99 Jahre alt wird und mehr als 70 davon an der Seite einer Königin verbringt. "Wir können uns glücklich schätzen, ihn fast 100 Jahre an unserer Seite gehabt zu haben", sagt ein emotionaler Prinz Charles bereits im Trailer für die neue BBC-Sendung "Prince Philip: The Royal Family Remembers" (deutsch: "Prinz Philip: Die Königliche Familie erinnert sich"), die am Mittwoch erstmals im britischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll.

Prinz Philip griff zu Farbe und Pinsel

Laut dem britischen Hello!-Magazin hat auch Prinzessin Eugenie ein persönliches Detail - nämlich Philips Hochzeitsgeschenk - beigesteuert. Demnach habe er ihr damals ein selbst gemaltes Bild eines Blumenarrangements übergeben. "Es war so nett. Es hängt jetzt in meinem Haus in London und ich bin so stolz darauf", sagte sie laut Hello!.